Зареченец поплатился жизнью за оскорбление знакомого

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03 сентября 2019, 10:01Криминал
49-летнего жителя города Заречного Пензенской области обвиняют в причинении смерти мужчине.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 28 июня зареченец выпивал с женщиной в квартире. К ним присоединился 40-летний знакомый, он начал оскорблять хозяина жилища, за что тот избил его. После конфликта компания продолжила выпивать. Потерпевший остался ночевать у обидчика. Утром хозяин квартиры и его приятельница обнаружили, что мужчина скончался.
Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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