Зареченец показал, как город готовится к 60-летию. ФОТО и ВИДЕО

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07 сентября 2018, 14:36Общество
Житель города Заречного Пензенской области в Сети поделился фото и видео, на которых запечатлел процесс подготовки к празднованию 60-летия со дня основания города.
Он разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«В Заречном на площади Ленина полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города», - написал зареченец.
Напомним, празднование 60-летия в закрытом городе пройдет 8 сентября.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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