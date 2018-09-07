07 сентября 2018, 14:36Общество

Зареченец показал, как город готовится к 60-летию. ФОТО и ВИДЕО

Житель города Заречного Пензенской области в Сети поделился фото и видео, на которых запечатлел процесс подготовки к празднованию 60-летия со дня основания города.

Он разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«В Заречном на площади Ленина полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города», - написал зареченец.

Напомним, празднование 60-летия в закрытом городе пройдет 8 сентября.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/penzakarl?w=wall-47515083_72819

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