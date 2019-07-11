Зареченец погиб после застолья

В Пензе полиция задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении. Поводом к розыску стало обращение в органы правопорядка жительницы Заречного, у которой пропал 40-летний сын. Он ушел из дома и не возвращался несколько дней.

Следствие восстановило картину последнего вечера жизни зареченца. Он и подозреваемый вместе употребляли алкоголь на квартире последнего. С ними была общая знакомая. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт.

«Затем они продолжили распивать алкоголь, потерпевший остался ночевать у хозяина, а утром он и знакомые обнаружили, что гость скончался. После этого обвиняемый скрылся и уехал в Пензу», - прокомментировал руководитель зареченского межрайонного СО СУСК РФ по Пензенской области Рустэм Сайфуллин.

Именно там и был задержан подозреваемый. Его удалось разыскать благодаря грамотной работе оперативников: отрабатывался круг общения пропавшего, обследовались места его возможного пребывания.

«Была получена оперативная информация, что ранее судимый житель у себя на квартире причинил телесные повреждения разыскиваемому мужчине, от которых тот скончался. Оперативники уголовного розыска приехали по указанному адресу, где был обнаружен труп, накрытый одеялом. Хозяина дома не оказалось», - рассказал начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела ЗАТО «Заречный» Денис Кочетков.

Задержанный мужчина 1970 года рождения. Он ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. И в этот раз он не стал отпираться, признался в смертельном избиении собутыльника. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. На время расследования суд постановил содержать обвиняемого под стражей.