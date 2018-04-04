Зареченец погиб из-за ссоры с любимой

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04 апреля 2018, 11:03Криминал
30-летнего жителя Заречного Пензенской области обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее смерть.
Следствие установило, что 19 января мужчина вместе с сожительницей пришли в гости к ее сестре. В квартире находился также гражданский муж родственницы. В процессе застолья хозяйка жилища повздорила со своим любимым. Брат вступился за сестру, в результате чего мужчины подрались.
«Через некоторое время зареченец предложил сожителю сестры выйти на улицу и поговорить «по-мужски». Конфликт между ними, казалось бы, был исчерпан, и они решили подняться обратно в квартиру. Однако обвиняемый ударил рукой по голове знакомого, затем они друг за другом забежали в подъезд. Злоумышленник достал из кармана кухонный нож и пырнул им несколько раз потерпевшего. Нож при этом сломался. Когда мужчина упал на пол, тот его еще и избил», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
На следующий день потерпевший скончался. Злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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