Зареченец нашел в гараже мертвого сына

В городе Заречном Пензенской области в гараже погиб мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 16 января зареченец пошел в гараж и обнаружил в салоне авто тело своего 28-летнего сына. Двигатель машины был заведен, а двери строения – закрыты.

«По результатам первоначального осмотра, каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом», - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».