Зареченец нашел в гараже мертвого сына

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17 января 2019, 16:07Происшествия
В городе Заречном Пензенской области в гараже погиб мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 16 января зареченец пошел в гараж и обнаружил в салоне авто тело своего 28-летнего сына. Двигатель машины был заведен, а двери строения – закрыты.
«По результатам первоначального осмотра, каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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