Зареченец может попасть в тюрьму за неуплату алиментов

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, зареченец накопил задолженность перед ребенком более 200 тысяч рублей. Делом занялись приставы, но он скрывался от них, на вызовы не приходил. Тогда его привлекли к административной ответственности и назначили 12 суток ареста.

Данное наказание не принесло положительного эффекта – мужчина так и не платил деньги. Поэтому в отношении него возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса.

Должник сразу же выплатил всю сумму, однако это не освободит его от уголовной ответственности. Самое суровое наказание, которое может грозить по данной статье, - до года лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».