Зареченец может попасть в тюрьму за неуплату алиментов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 октября 2018, 10:32Общество
На жителя города Заречного Пензенской области завели уголовное дело за неуплату алиментов.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, зареченец накопил задолженность перед ребенком более 200 тысяч рублей. Делом занялись приставы, но он скрывался от них, на вызовы не приходил. Тогда его привлекли к административной ответственности и назначили 12 суток ареста.
Данное наказание не принесло положительного эффекта – мужчина так и не платил деньги. Поэтому в отношении него возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса.
Должник сразу же выплатил всю сумму, однако это не освободит его от уголовной ответственности. Самое суровое наказание, которое может грозить по данной статье, - до года лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 октября 2018, 15:37В Пензу на SECOTHON’2018 приедет эксперт из Сколково
17 октября 2018, 15:06Пензенская область – в лидерах по работе с системой «Меркурий»
17 октября 2018, 14:36В Пензе представили образец архитектурной подсветки
17 октября 2018, 14:06В Пачелмском районе женщина набросилась на полицейского
17 октября 2018, 13:36Жители Пензенской области смогут проверить здоровье без записи
17 октября 2018, 13:04В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка
17 октября 2018, 12:34Зебра Мартин из пензенского зоопарка ищет подругу жизни
17 октября 2018, 12:03В Нижнеломовском районе ночью загорелась легковушка