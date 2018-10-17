17 октября 2018, 10:32Общество

Зареченец может попасть в тюрьму за неуплату алиментов

На жителя города Заречного Пензенской области завели уголовное дело за неуплату алиментов.

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, зареченец накопил задолженность перед ребенком более 200 тысяч рублей. Делом занялись приставы, но он скрывался от них, на вызовы не приходил. Тогда его привлекли к административной ответственности и назначили 12 суток ареста.

Данное наказание не принесло положительного эффекта – мужчина так и не платил деньги. Поэтому в отношении него возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса.

Должник сразу же выплатил всю сумму, однако это не освободит его от уголовной ответственности. Самое суровое наказание, которое может грозить по данной статье, - до года лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 51
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ