Зареченец молотком пробил голову своему обидчику

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10 июля 2017, 14:31Криминал
В городе Заречном Пензенской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 33-летнего мужчину с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера доставили в больницу.
При проверке полицейские установили, что на улице Братской в ходе ссоры потерпевшего ударил молотком по голове 32-летний зареченец. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
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