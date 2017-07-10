10 июля 2017, 14:31Криминал Зареченец молотком пробил голову своему обидчику В городе Заречном Пензенской области возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 33-летнего мужчину с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера доставили в больницу.

При проверке полицейские установили, что на улице Братской в ходе ссоры потерпевшего ударил молотком по голове 32-летний зареченец. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

Криминал

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