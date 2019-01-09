Зареченец лишился жизни после знакомства с дамой в интернете

Выяснилось, что женщина рассказала своему мужу, что переписывается с мужчиной из Заречного на сайте знакомств. Супруги решили ограбить его. 14 декабря они пригласили его в гости в село Балкашино. Мужчина прибыл около 10 часов вечера и привез с собой продукты, а также алкоголь, началось застолье.

Гость напился, хозяин дома воспользовался его состоянием, поднял из-за стола и уложил на пол. Женщина в это время вытащила из его куртки деньги, что увидел зареченец и потребовал их вернуть. Тогда ее супруг ударил мужчину и сам еще раз проверил карманы куртки, достав оттуда купюры.

Затем он вывел гостя из дома и продолжил избивать. Положив мужчину на пластмассовый коврик из багажника автомашины, он оттащил его в кусты. Там стукнул несколько раз металлической банкой из-под краски по голове. После того, как несчастный перестал подавать признаки жизни, мужчина ушел домой. Женщина сожгла в печи вещи, которые принадлежали зареченцу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Через два дня тело мужчины нашел местный охотник. Жителей Белинского района задержали, мужчину обвинили в убийстве и грабеже, а его жену – в грабеже. Ранее оба уже были судимы.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».