Зареченцы запустили благотворительный марафон для спасения малышки

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07 октября 2019, 19:16Общество
Жители города Заречный Пензенской области объединились, чтобы подарить маленькой девочке шанс на спасение. Еве Блощененко - всего 11 месяцев, и у нее - рак. Лечение, которое сейчас девочка получает в Москве, не дает желаемого результата. Родители возлагают надежды на зарубежную медицину. Для обследования за границей нужны баснословные деньги, которые родные малышки просто не в силах найти самостоятельно, поэтому они бросили клич о помощи и получили грандиозный отклик, которого не ожидали.
Пустая детская кроватка, заброшенные игрушки и ежедневные видеочаты с женой и маленькой дочкой. Для зареченца Никиты Блощененко за четыре месяца это стало обыденным. Его маленькая Ева вместе с мамой находится в Москве в центре имени Рогачева. Началось все в апреле, когда в два с половиной месяца у девочки пензенские врачи выявили рак малого таза и направили на лечение в столицу.
«Решили удалять, потому что новообразование было довольно-таки благоприятно расположено и можно было убрать 100% видимого компонента. Была применена лапароскопия проколами. Три дня мы восстанавливались, и через дней пять нас отпустили домой», - рассказал он.
Плановое июльское обследование в центре имени Рогачева показало, что болезнь вернулась и опухоль стала больше. Проведенные два курса химиотерапии не принесли результатов. В сентябре врачи решили вновь удалить новообразование. Операция длилась больше десяти часов, Ева с трудом ее перенесла. Удалить получилось всего 60% опухоли. Сейчас малышка проходит очередной курс химиотерапии.
По совету знакомых родители Евы отправили заявки в несколько зарубежных клиник. Первыми откликнулись специалисты израильского медицинского центра. За обследование клиника просит семь миллионов рублей. Сумма для зареченской семьи неподъемная. Родители Евы - пожарные, которые призваны спасать людей, оказались беспомощны перед вызовом, который бросила жизнь. Однако нашлись неравнодушные люди, которые согласились поддержать, и их оказалось очень много. Информация о Еве распространилась по социальным сетям. И вот уже помочь малышке из закрытого города призывают популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса.
Беда одной семьи всколыхнула весь Заречный. Творческие коллективы и учреждения культуры в своем плотном графике нашли место для внеплановых концертов и массовых акций в поддержку маленькой Евы. Открыл благотворительный марафон театр юного зрителя.
«Мы сегодня в выходной день показываем внеплановый спектакль, все средства от которого пойдут в этот фонд. Сказка называется «Два клена» (0+). Думаю, зритель соберется и тоже внесет свой посильный вклад в благое дело», - сказал художественный руководитель зареченского театра юного зрителя Виктор Бояров.
В рамках марафона весь октябрь в городе будут идти благотворительные концерты, ярмарки, театрализованные представления, направленные на сбор средств для Евы. Каждый желающий может внести свой вклад в спасение маленькой девочки.
Уже удалось собрать больше пяти миллионов рублей. Осталось еще два. Принять участие в благом деле может каждый:
Реквизиты для перечисления средств:
ФИО владельца счета: Блощененко Ева Никитична
Счет получателя: 40823.810.4.4800.0006271
ФИО владельца карты: Блощененко Никита Игоревич
Номер карты: 5536 9138 1017 4140 (Тинькофф)
Контактный телефон: +79875177427
ФИО владельца карты: Блощененко Светлана Викторовна
Номер карты: 5469 4800 1252 7559 (Сбербанк)
Pay Pal: 89875177427@yandex.ru
Яндекс Кошелёк: 4100110604688577
Киви Кошелёк: +79875177427
WMID: 272064069052
Также их можно найти на сайтах телеканала «Экспресс» и информационного агентства «Пенза-Пресс».
Зареченцы надеются успеть собрать нужную сумму до 25 октября. В этот день Еве Блощененко исполнится год, и горожане хотят преподнести ей самый желанный подарок - надежду на жизнь.
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