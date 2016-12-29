Зареченцы сообщают о нападении лосей на людей

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29 декабря 2016, 15:07Общество
В городе Заречном Пензенской области ночью лось напал на мужчину. Об этом пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на газету «Заречье Сегодня».
Как отмечает горожанка, инцидент произошел на ул. Восточной, когда мужчина выходил из подъезда. По ее словам, местный житель не провоцировал животное.
Зареченцу удалось спрятаться за автомобиль, затем, как сообщает местная жительница, лось успокоился.
Однако, пишет газета, этот случай не единственный. Несколько дней назад лось напал на женщину.
«Было уже темно и мы с мужем шли от остановки. Между домами № 53 и 61 на улице Ленина метрах в 15 от нас стоял лось и жевал какие-то кусты. Поскольку сохатый не обращал на нас внимания, мы просто пошли мимо по дороге. Ни с того ни с сего лось резко побежал в нашу сторону», - цитирует газета слова горожанки.
Супругам удалось забежать за дерево. Но лось переключил внимание на проходившую мимо женщину, которая спряталась в елки.
«Он поднимался на дыбы и бил передними ногами. Женщину спасло только то, что с испугу она залезла под елку», - сказала зареченка.
На вопрос: когда лосей вывезут из города? - ответила начальник управления природными ресурсами Татьяна Пчелинцева:
«Поскольку лоси являются федеральной собственностью, ответственным за регулирование численности сохатых в нашем городе является минлесхоз Пензенской области. Сотрудники министерства запланировали вывезти лосей после рождественских праздников. По постановлению губернатора, из Заречного должны быть вывезены четыре взрослых особей», - цитирует газета слова Пчелинцевой.
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