Зареченцы смогут ездить в Пензу на электричке

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25 октября 2019, 20:27Общество
Чтобы не стоять в пробках во время пути на работу и обратно, жители Заречного, которые трудятся в Пензе, смогут воспользоваться электричкой.
Запуск электропоезда сообщением «Станция «Селикса» - Пенза-1» планируется с 1 ноября. Это предложение стали обсуждать после закрытия на реконструкцию Бакунинского моста.
Вынужденная мера спровоцировала постоянные пробки в часы пик на участках дороги, ведущей из Заречного в Пензу. У нового маршрута будет утреннее и вечернее расписание, с остановками на Пензе-II и на 720-м километре. Стоимость проезда составит 30 рублей.
«Мы планируем запустить электричку – наверное, частично проблема будет решена, но только для тех граждан, которые захотят передвигаться электричкой. Субсидии – около полумиллиона в месяц – будут направлены из областного бюджета», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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