Зареченцы смогут добраться до Пензы за 17 минут

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28 октября 2019, 10:15Общество
По многочисленным обращениям жителей Пензенской области с 1 ноября ежедневно будет курсировать пригородный поезд.
Поезд будет двигаться сообщением «Пенза-1-Селикса- Пенза-1». Он будет совершать рейсы утром и вечером в обоих направлениях. Стоимость проезда - 29 рублей 80 копеек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Для удобства было разработано оптимальное расписание и определены самые востребованные станции и остановочные пункты. Большинство опрошенных жителей региона высказались за курсирование «городской электрички», которая за 17 минут доставит пассажиров из пригорода в Пензу», - сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.
Так, пригородный поезд №6124 «Пенза-Селикса» будет курсировать по расписанию:
- «Пенза-1» - отправление в 7:27;
- «Пенза-2» – 7:31-7:32;
- отрезок пути 720 километр – 7:38- 7:39;
- «Селикса» – прибытие в 7:43.
Поезд №6125 «Селикса-Пенза» будет двигаться по графику:
- «Селикса» – отправление – 7:53;
- отрезок пути 720 километр - 7:55-7:56;
- «Пенза-2» – 8:04-8:05;
- «Пенза-1» – прибытие в 8:10.
Вечером пригородный поезд №6130 «Пенза-Селикса» будет ездить по расписанию:
- «Пенза-1» – отправление в 17:35;
- «Пенза-2» - 17:39-17:40;
- отрезок пути 720 километр - 17:46-17:47;
- «Селикса» – прибытие в 17:51.
Поезд №6131 «Селикса-Пенза» будет курсировать по графику:
- «Селикса» – отправление в 18:03;
- отрезок пути 720 километр - 18:05-18:06;
- «Пенза-2» - 18:14- 18:15;
- «Пенза-1» - прибытие 18:20.
Поезд будет ходить в четырехвагонном варианте. Однако перевозчик отметил, что при увеличении числа пассажиров, вагонов может стать больше. Отмечается, что на пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме распространяется 50% скидка.
Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах.
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