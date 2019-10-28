Зареченцы смогут добраться до Пензы за 17 минут

По многочисленным обращениям жителей Пензенской области с 1 ноября ежедневно будет курсировать пригородный поезд.

Поезд будет двигаться сообщением «Пенза-1-Селикса- Пенза-1». Он будет совершать рейсы утром и вечером в обоих направлениях. Стоимость проезда - 29 рублей 80 копеек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Для удобства было разработано оптимальное расписание и определены самые востребованные станции и остановочные пункты. Большинство опрошенных жителей региона высказались за курсирование «городской электрички», которая за 17 минут доставит пассажиров из пригорода в Пензу», - сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.

Так, пригородный поезд №6124 «Пенза-Селикса» будет курсировать по расписанию:

- «Пенза-1» - отправление в 7:27;

- «Пенза-2» – 7:31-7:32;

- отрезок пути 720 километр – 7:38- 7:39;

- «Селикса» – прибытие в 7:43.

Поезд №6125 «Селикса-Пенза» будет двигаться по графику:

- «Селикса» – отправление – 7:53;

- отрезок пути 720 километр - 7:55-7:56;

- «Пенза-2» – 8:04-8:05;

- «Пенза-1» – прибытие в 8:10.

Вечером пригородный поезд №6130 «Пенза-Селикса» будет ездить по расписанию:

- «Пенза-1» – отправление в 17:35;

- «Пенза-2» - 17:39-17:40;

- отрезок пути 720 километр - 17:46-17:47;

- «Селикса» – прибытие в 17:51.

Поезд №6131 «Селикса-Пенза» будет курсировать по графику:

- «Селикса» – отправление в 18:03;

- отрезок пути 720 километр - 18:05-18:06;

- «Пенза-2» - 18:14- 18:15;

- «Пенза-1» - прибытие 18:20.

Поезд будет ходить в четырехвагонном варианте. Однако перевозчик отметил, что при увеличении числа пассажиров, вагонов может стать больше. Отмечается, что на пассажиров распространяются предусмотренные законодательством льготы, а на учащихся по дневной форме распространяется 50% скидка.

Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах.