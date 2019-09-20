Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее

В городе Заречном Пензенской области планируют до 2021 года реализовать проект «Транспорт для каждого».

Проект создали зареченцы, он принимал участие в программе АСИ «100 городских лидеров» с января 2019 года. «Транспорт для каждого» – это цифровая платформа, помогающая людям кооперироваться, чтобы в подходящее время совершать прямые беспересадочные поездки в нужном направлении. Система будет подбирать нужный транспорт в зависимости от складывающегося потока пассажиров, сообщили в пресс-службе минпрома Пензенской области.

Лидер проекта «Транспорт для каждого» Павел Денисюк отметил, что команде еще многое предстоит доработать, однако видимые результаты есть уже сейчас.

«На сегодняшний день запущена пилотная версия проекта с успешным опытом использования – студенты Пензенского аграрного университета получили возможность доезжать до места учебы втрое быстрее. Всего спустя две недели после запуска системы в приложении зарегистрировалось 237 пользователей», – уточнил он.

Зареченская команда убеждена, что через один-два года они смогут улучшить систему городского пассажирского транспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».