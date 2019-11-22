Зареченцы представят Пензенскую область на форуме «ПроеКТОриЯ»

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22 ноября 2019, 17:59Образование
Педагог зареченской школы и три ее ученика от Пензенской области отправятся в Ярославль на всероссийский форум «ПроеКТОриЯ».
С 23 по 26 ноября в Ярославле пройдет всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (0+) с участием старшеклассников, мечтающих работать в инженерной, научно-технической и естественнонаучной отрасли, и их педагогов. Последних в этом году выбрали на конкурсе лучших профессиональных практик.
Пензенскую область на форуме будет представлять учитель истории и обществознания школы № 221 Заречного Лариса Кондрашова. Педагог будет сопровождать трех своих учеников.
Участников мероприятия будет намного больше, чем способны вместить площадки в Ярославле, поэтому оно будет проходить в онлайн-формате.
26 ноября состоится Большой открытый урок, посвященный теме «Школа завтрашнего дня». Мероприятие входит в федеральную программу «Успех каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.
«Подробная информация о подключении к онлайн-урокам представлена на портале «ПроеКТОриЯ», уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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