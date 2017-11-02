Зареченцу грозит до 10 лет за избиение знакомой

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02 ноября 2017, 17:59Криминал
35-летнего жителя Заречного Пензенской области подозревают в избиении женщины.
Мужчина выпивал с 44-летней знакомой у нее дома. Во время застолья они поссорились, и гость избил женщину тростью.
«В результате она получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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