14 декабря 2017, 19:48Общество Зареченцам рассказали о блокчейн-технологиях О новомодных идеях быстрого обогащения рассказали предпринимателям города Заречного Пензенской области. При содействии областного центра поддержки предпринимательства там прошел семинар на тему: «Способы применения блокчейн-технологий для бизнеса».

Блокчейн, криптовалюта, биткойн, ICO - об инновационных технологиях эксперты рассказывают буквально на пальцах - без замысловатых математических формул и технических терминов. Всех заинтересованных предпринимателей Заречного пригласили на семинар «Способы применения блокчейн-технологий для бизнеса».

«Решено было организовать такой семинар, чтобы углубиться в тему и больше узнать об этом, понимать, куда движется мировая экономика и может, чтобы сыграли на опережение в каких то моментах», - пояснил директор бизнес-инкубатора «Импульс» Денис Климанов.

«Судя по тому, сколько было заявок на данную тематику, мы наблюдаем большую востребованность и заинтересованность именно в этой сфере. Не секрет, что данные технологии сейчас быстро развиваются, я думаю, что за этим будущее», - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

На встрече обсудили, в чем сила криптоэкономики и как внедрить современные технологии в реальный бизнес. По словам спикера Эдуарда Ланчева, виртуальную валюту уже успешно инвестируют в свое дело. У криптовалютного мира появляется фундаментальная стоимость. Правда, до сих пор открытым остается вопрос - как верно построить бизнес-модель с юридической точки зрения.

«В России ни криптовалюта, ни блокчейн не регулируются, но, тем не менее, этими вещами уже можно пользоваться и даже в рамках текущего законодательства, но надо просто знать, что можно делать и чего нельзя. Мы надеемся, что в 2018 году будет принят закон по блокчейну и криптовалютам, по распределенным реестрам», - сказал генеральный директор ООО «Фандери» Эдуард Ланчев.

Выделив преимущества и недостатки блокчейн-технологий, бизнес-тренеры отметили, что в 2018 году этой теме будут уделять еще большее внимание.

Представители центра поддержки предпринимательства в свою очередь будут готовы принять заявки на тренинги и семинары. Участие в них для предпринимателей бесплатно.

Общество

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