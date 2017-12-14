Зареченцам рассказали о блокчейн-технологиях

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14 декабря 2017, 19:48Общество
О новомодных идеях быстрого обогащения рассказали предпринимателям города Заречного Пензенской области. При содействии областного центра поддержки предпринимательства там прошел семинар на тему: «Способы применения блокчейн-технологий для бизнеса».
Блокчейн, криптовалюта, биткойн, ICO - об инновационных технологиях эксперты рассказывают буквально на пальцах - без замысловатых математических формул и технических терминов. Всех заинтересованных предпринимателей Заречного пригласили на семинар «Способы применения блокчейн-технологий для бизнеса».
«Решено было организовать такой семинар, чтобы углубиться в тему и больше узнать об этом, понимать, куда движется мировая экономика и может, чтобы сыграли на опережение в каких то моментах», - пояснил директор бизнес-инкубатора «Импульс» Денис Климанов.
«Судя по тому, сколько было заявок на данную тематику, мы наблюдаем большую востребованность и заинтересованность именно в этой сфере. Не секрет, что данные технологии сейчас быстро развиваются, я думаю, что за этим будущее», - отметила руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.
На встрече обсудили, в чем сила криптоэкономики и как внедрить современные технологии в реальный бизнес. По словам спикера Эдуарда Ланчева, виртуальную валюту уже успешно инвестируют в свое дело. У криптовалютного мира появляется фундаментальная стоимость. Правда, до сих пор открытым остается вопрос - как верно построить бизнес-модель с юридической точки зрения.
«В России ни криптовалюта, ни блокчейн не регулируются, но, тем не менее, этими вещами уже можно пользоваться и даже в рамках текущего законодательства, но надо просто знать, что можно делать и чего нельзя. Мы надеемся, что в 2018 году будет принят закон по блокчейну и криптовалютам, по распределенным реестрам», - сказал генеральный директор ООО «Фандери» Эдуард Ланчев.
Выделив преимущества и недостатки блокчейн-технологий, бизнес-тренеры отметили, что в 2018 году этой теме будут уделять еще большее внимание.
Представители центра поддержки предпринимательства в свою очередь будут готовы принять заявки на тренинги и семинары. Участие в них для предпринимателей бесплатно.
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