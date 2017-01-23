23 января 2017, 17:54Криминал Зареченца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней В городе Заречный Пензенской области 24-летнего парня подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным следствия, зереченец пригласил к себе в дом 17-летнюю девушку и изнасиловал. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

«В ближайшее время следователи планируют предъявить данному лицу обвинение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

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