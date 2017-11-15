15 ноября 2017, 12:39Криминал Зареченца подозревают в избиении мужчины 34-летнего жителя Заречного Пензенской области доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Полицейские начали проверку. Выяснилось, что ночью на проспекте Мира мужчину избил 35-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

В результате пострадавший получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Подозреваемый признался в преступлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Криминал

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