25 мая 2017, 13:04Криминал Зареченца осудили за организацию азартных игр 20-летний житель города Заречного Пензенской области признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

По данным следствия, в ноябре 2016 года мужчина установил в двух магазинах Заречного по одному игровому автомату с денежным выигрышем и организовал азартные игры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники следственного отдела пресекли незаконную игровую деятельность.

«Мужчине назначено 200 часов обязательных работ», - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области.

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