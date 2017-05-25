Зареченца осудили за организацию азартных игр

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25 мая 2017, 13:04Криминал
20-летний житель города Заречного Пензенской области признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
По данным следствия, в ноябре 2016 года мужчина установил в двух магазинах Заречного по одному игровому автомату с денежным выигрышем и организовал азартные игры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники следственного отдела пресекли незаконную игровую деятельность.
«Мужчине назначено 200 часов обязательных работ», - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области.
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