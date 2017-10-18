Зареченца обманули при покупке полиса ОСАГО

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18 октября 2017, 12:02Криминал
В Пензенской области 40-летний житель Заречного онлайн решил приобрести полис ОСАГО, однако нарвался на мошенников.
Сервис, которым он воспользовался, внешне оказался похож на официальный сайт одной из страховых компаний. Подлога он не заметил. Зареченец оформил заявку на полис и заплатил 5706 рублей, но документ на электронную почту не выслали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Мужчина позвонил в страховую компанию, однако сотрудники заявили, что договор с ним не заключали и деньги не поступали. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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