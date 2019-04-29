Заперли в ПАЗе. Циркачей из Пензы обвинили в живодерстве

Жителей Челябинска привлек припаркованный на улице Университетская набережная ПАЗ – из маленького автобуса доносились крики животных. После вскрытия транспортного средства оказалось, что в клетках сидят дикие животные, которые выступают в пензенском цирке.

Об этом рассказала на своей страничке социальной сети «Вконтакте» активистка Юлия Попова 26 апреля. Внутри салона оказались медведь, лисы, голуби, еноты, кролики, хорьки, собаки. Все они содержались в ужасных условиях.

По словам владельца, их цирк направлялся домой, в Пензу. Ехали они из Оренбурга, в Челябинске остановились на несколько дней, зачем - объяснить не смогли.

«С документами на животных у них все в порядке. […]. Посмотрите и задумайтесь, а если вас посадить в такие клетки и держать по нескольку дней в собственных фекалиях и моче, не имея возможности двигаться, повернуться, потянуться, посмотрите на медведицу, которая бьется головой о стенки своей перевозки – разве это нормально, разве это не жестокость? На youtube есть выступления этих циркачей, зал полон, а знают ли их родители, чего стоит этим несчастным животным смех их детей? Мир не станет добрее, пока есть те, кто ходит на такие представления, в контактные зоопарки, дельфинарии, покупая билеты на такого рода развлечения», - написала женщина.

Зоозащитники предлагают подписать петицию, которая содержит следующие требования:

- возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными;

- лишить лицензии данную организацию;

- передать животных в нормальные условия содержания и др.

Как пишет «Челябинск сегодня», судьбой зверей заинтересовалась полиция. В ближайшее время животных могут передать зоопарку, где для них подготовят просторные вольеры.

Напомним, мы писали историю непростой судьбы пензенской цирковой медведицы Нюры, которая жила на заднем дворе частного дома. Когда дикое животное выросло, хозяйка обратилась за помощью к сотрудникам зоопарка, они забрали медведицу себе. Затем Нюру перевезли в минский зоопарк, там ее ждал жених Тристан. Возможно, в скором времени у пары появится потомство, пишет ИА «Пенза-Пресс».