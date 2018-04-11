Занятия в школе №2 Колышлея возобновятся 12 апреля

Ситуация с отравлением детей в поселке городского типа Колышлей Пензенской области находится под контролем министерств образования и здравоохранения. Проверку начали сотрудники Следственного комитета. Именно они должны дать правовую оценку случившемуся.

Школа №2 рабочего поселка Колышлей закрыта, потому что 10 апреля произошло происшествие, в результате которого шестеро учащихся угодили в больницу. Они неожиданно почувствовали себя плохо. Об этом первыми узнали в МЧС и в местной прокуратуре.

«Были подняты все оперативные службы и направлены к месту происшествия. Там были проведены работы по эвакуации детей, а также работников образовательного учреждения», - рассказал начальник отделения надзорной и профилактической работы Колышлейского и Малосердобинского районов ГУ МЧС России по Пензенской области Олег Бардин.

«При поступлении информации об ухудшении здоровья несовершеннолетних учащихся МОУ СОШУ №2 первым на место происшествия выехал прокурор района, и он оказывал помощь в эвакуации и госпитализации несовершеннолетних», - сказала помощник прокурора Колышлейского района Анна Нагаева.

Эвакуация коснулась всех, кто был в школе. Кроме 233 детей, учреждение покинули 24 взрослых. После этого службы принялись выяснять причину ухудшения самочувствия учащихся.



«В первую очередь, должна была сработать бензиновая помпа, чтобы откачать выхлопные газы на улицу, не допустив его попадание в закрытое помещение», - отметила уполномоченный по правам ребенка Пензенской области Елена Столярова.

В пользу версии об отравлении выхлопными газами говорят открытые окна школы и вода на территории. Проветривать помещения будут два дня, именно на такой срок закрыли учреждение.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УКРФ «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей», - прокомментировала помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Школьники, надышавшиеся угарным газом, не задержатся надолго в больнице Колышлея. По словам медиков, у них легкая степень отравления.

«Жаловались на головокружение, тошноту и боли в животе. Их осмотрели, оказали неотложная помощь, и положили в отделение. Состояние детей - удовлетворительное. Всего поступило шесть человек. Мама одного из них отказалась от госпитализации, поэтому его отправили домой, так как состояние не внушало опасений», - рассказал врач-педиатр Колышлейской районной больницы Татьяна Аланова.

Всех пострадавших школьников выпишут в 11 апреля, а 12 апреля в образовательном учреждении вновь приступят к занятиям.