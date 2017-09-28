Зампредом Гордумы Пензы стал Николай Тактаров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 сентября 2017, 19:41Общество
Начало отопительного сезона стало главной темой очередной сессии Пензенской городской Думы. Еще как минимум на неделю без тепла рискуют остаться более 200 жилых домов и несколько медицинских учреждений. В чем причина задержки пуска отопления и кто в ней виноват, пытались выяснить депутаты.
865 домов в Пензе получили отопление, об этом заявил заместитель главы администрации города Юрий Ильин на сессии городской Думы. Между тем, батареи в более чем 2000 домов, 120 объектах здравоохранения и 165 учебных учреждениях пока остаются холодными. Многие пензенцы рискуют остаться без тепла еще как минимум на неделю.
«Самая крупная проблема по включению отопления видится в незавершении ПАО «Т Плюс» работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Основными ключевыми являются завершение работ на трех участках, работы планируется завершить, по данным «Т Плюс», до 5 октября», - пояснил Юрий Ильин.
Работы на улице Чкалова не позволяют подключить к отоплению более 80 домов и три крупных медицинских объекта: Центр оказания специализированных видов медицинской помощи, областную больницу имени Бурденко и психо-неврологический диспансер. Кроме того, 5-6 октября обещают закончить работы на улицах Пушкина-Ставского. 79 домов в этом районе пока не будут подключены к теплу. До 2 октября должны завершиться работы на улице Коммунистической. Глава города призвал ресурсоснабжающую организацию как можно быстрее закончить ремонт.
«Вам необходимо ускорить работы, чтобы жители как можно раньше получили тепло. И на 2018 год мы не наступили на те же самые грабли», - сказал Валерий Савельев.
В сессии Гордумы приняли участие три новых депутата. Олег Ратников, Андрей Долов и Николай Тактаров представляют интересы избирателей третьего, 21 и 28 избирательных округов. На сессии депутаты также избрали нового заместителя председателя городской Думы, им стал Николай Тактаров.
28 сентября 2017, 19:52Пензенец упал в раскопанную траншею теплотрассы
28 сентября 2017, 19:47В Пензе пройдет турнир ассоциации студенческих спортивных клубов
28 сентября 2017, 19:41Зампредом Гордумы Пензы стал Николай Тактаров
28 сентября 2017, 19:34Юные пензенцы боролись за звание «Лучшего велосипедиста»
28 сентября 2017, 19:29«Сбербанк» презентовал пакет услуг для бизнеса без абонентской платы
28 сентября 2017, 19:20Маленькие пензенцы смогут увидеть спектакль по мотивам сказки «Теремок»
28 сентября 2017, 19:15Шоу пензенских дизайнеров решено сделать традиционным
28 сентября 2017, 19:09Пензенцы могут получить скидку на госпошлину через портал госуслуг