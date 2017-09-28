28 сентября 2017, 19:41Общество Зампредом Гордумы Пензы стал Николай Тактаров Начало отопительного сезона стало главной темой очередной сессии Пензенской городской Думы. Еще как минимум на неделю без тепла рискуют остаться более 200 жилых домов и несколько медицинских учреждений. В чем причина задержки пуска отопления и кто в ней виноват, пытались выяснить депутаты.

865 домов в Пензе получили отопление, об этом заявил заместитель главы администрации города Юрий Ильин на сессии городской Думы. Между тем, батареи в более чем 2000 домов, 120 объектах здравоохранения и 165 учебных учреждениях пока остаются холодными. Многие пензенцы рискуют остаться без тепла еще как минимум на неделю.

«Самая крупная проблема по включению отопления видится в незавершении ПАО «Т Плюс» работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Основными ключевыми являются завершение работ на трех участках, работы планируется завершить, по данным «Т Плюс», до 5 октября», - пояснил Юрий Ильин.

Работы на улице Чкалова не позволяют подключить к отоплению более 80 домов и три крупных медицинских объекта: Центр оказания специализированных видов медицинской помощи, областную больницу имени Бурденко и психо-неврологический диспансер. Кроме того, 5-6 октября обещают закончить работы на улицах Пушкина-Ставского. 79 домов в этом районе пока не будут подключены к теплу. До 2 октября должны завершиться работы на улице Коммунистической. Глава города призвал ресурсоснабжающую организацию как можно быстрее закончить ремонт.

«Вам необходимо ускорить работы, чтобы жители как можно раньше получили тепло. И на 2018 год мы не наступили на те же самые грабли», - сказал Валерий Савельев.

В сессии Гордумы приняли участие три новых депутата. Олег Ратников, Андрей Долов и Николай Тактаров представляют интересы избирателей третьего, 21 и 28 избирательных округов. На сессии депутаты также избрали нового заместителя председателя городской Думы, им стал Николай Тактаров.

Общество

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