Замминистра здравоохранения страны предложила создать в Пензе санавиацию

Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева оценила наглядно уровень медицинской помощи в Пензенской области и посетила главные медицинские объекты, на строительство которых выделялись, в том числе федеральные средства. Замминистра отметила огромную работу и успех в преодолении детской смертности. Но главной медицинской сенсацией этого визита стал проект развития в регионе санавиации.

Пензенская областная станция скорой медицинской помощи стала первым учреждением в рамках визита первого заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой. Впечатления от единого диспетчерского центра стали стимулом к еще одному шагу в медицину будущего, а именно к проекту санавиации.

Он предусматривает, что в распоряжении областной скорой помощи будут не только автомобили, но и вертолеты. Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения страны, в ближайшее время в Пензу прибудет руководитель национальной системы санавиации, чтобы обсудить детали. Начать реализацию этого проекта рассчитывают уже через несколько месяцев. Один из показателей того, что воздушная помощь необходима, заметила федеральный чиновник, - высокая смертность от ДТП в области, а вот чем Пензе действительно можно гордиться - сведенная практически на нет детская смертность.

Как рассказали Татьяне Яковлевой, уже в новой женской консультации - на улице Пушкина - перинатальной диагностикой в Пензе охвачены 98% пациенток. Поэтому он работает в тесной связке с перинатальным центром. В его структуре - реанимация новорожденных, дистанционный и центр планирования семьи, а также медико-генетическая и женская консультация.

«Отличный перинатальный центр, женская консультация и врачи. Сегодня мы выделяем Пензенской области деньги на здравоохранение, это для детских поликлиник. Также поддержана реконструкция Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова, средства будут выделены из федерального бюджета», - сказала Татьяна Яковлева.

«Мы будем строить диагностических центр, в перспективе - хирургический онкологический центр, а также детская поликлиника в Нижнеломовском районе», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также глава региона рассказал о намерении реконструировать поликлинику на улице Бекешской, и необходимости поддержки медицины в селе. Медики и чиновники сходятся во мнении, что даже при самой современной медицине наибольший груз ответственности остается на самом пациенте. Зачастую это элементарное решение вовремя обратиться к врачу.