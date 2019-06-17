Замглавы Заречного уволили после прокурорской проверки

В городе Заречный Пензенской области проверили исполнение законодательства о муниципальной службе. В результате замглавы администрации уволили за нарушение.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, заместитель главы администрации Заречного по вопросам архитектуры и градостроительства одновременно являлся генеральным директором и соучредителем коммерческой фирмы.

Отмечается, что совмещение предпринимательской деятельности и муниципальной работы запрещено законом. В связи с этим, в адрес главы закрытого города внесли представление об устранении нарушения.

В результате заместителя уволили, а главу Заречного привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».