Замглавы администрации Бессоновского сельсовета осужден за взятку

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25 октября 2017, 11:31Криминал
В Пензенской области осудили заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета за получение взятки в особо крупном размере.
Как установило следствие, приговоренный к обязательным работам мужчина был принят в Бессоновский сельсовет для исполнения наказания. Его осудили за нарушение Правил дорожного движения, он должен был отработать 260 часов.
«Мужчина попросил заместителя главы освободить осужденного за 50 тысяч рублей. На следующий день злоумышленник получил взятку, после чего был незамедлительно задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Суд назначил замглаве администрации наказание – три года лишения свободы условно с испытательным сроком также три года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года. Кроме того, он должен заплатить штраф - 200 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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