Заместитель генпрокурора РФ встретится с жителями Бессоновского района

Сергей Зайцев проконсультирует сельчан по вопросам защиты их прав.

Прием (0+) пройдет 7 февраля с 15 до 17 часов в здании администрации Бессоновского района по адресу: с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2. Он будет осуществляться по предварительной записи, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Записаться можно с 12 часов 4 февраля до 12 часов 6 февраля по телефону 8(8412)-32-93-29, либо в кабинете №100 областной прокуратуры с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, пишет ИА «Пенза-Пресс».