Заместитель генпрокурора РФ встретится с жителями Бессоновского района

04 февраля 2020, 15:06Общество
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев проведет личный прием (0+) жителей Бессоновского района Пензенской области.
Сергей Зайцев проконсультирует сельчан по вопросам защиты их прав.
Прием (0+) пройдет 7 февраля с 15 до 17 часов в здании администрации Бессоновского района по адресу: с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2. Он будет осуществляться по предварительной записи, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Записаться можно с 12 часов 4 февраля до 12 часов 6 февраля по телефону 8(8412)-32-93-29, либо в кабинете №100 областной прокуратуры с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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