Замахнулся молотком. Пензенца будут судить за угрозы в адрес инспектора ДПС

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 августа 2019, 09:31Криминал
В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе применения насилия к инспектору ДПС.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 22 июня мужчина, выпив алкоголь, сел за руль ВАЗ-2115. В селе Большой Колояр Наровчатского района его задержали сотрудники отделения МВД.
Так как он отказался пройти медицинское освидетельствование, инспектор ДПС начал оформлять административный протокол. Мужчина, выражая недовольство задержанием и действиями полицейского, достал из багажника молоток и, замахнувшись на инспектора, начал угрожать. Затем злоумышленник разбил молотком боковое стекло патрульной машины.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 августа 2019, 13:36В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили
01 августа 2019, 13:04Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье
01 августа 2019, 12:34Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил
01 августа 2019, 12:03Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа
01 августа 2019, 11:33Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы
01 августа 2019, 11:02Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса
01 августа 2019, 10:32Кузнечанка возмущена горами мусора по дороге в Злобинку
01 августа 2019, 10:01Пензенец выплатил долги по алиментам после покупки квартиры