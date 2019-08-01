Замахнулся молотком. Пензенца будут судить за угрозы в адрес инспектора ДПС

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе применения насилия к инспектору ДПС.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 22 июня мужчина, выпив алкоголь, сел за руль ВАЗ-2115. В селе Большой Колояр Наровчатского района его задержали сотрудники отделения МВД.

Так как он отказался пройти медицинское освидетельствование, инспектор ДПС начал оформлять административный протокол. Мужчина, выражая недовольство задержанием и действиями полицейского, достал из багажника молоток и, замахнувшись на инспектора, начал угрожать. Затем злоумышленник разбил молотком боковое стекло патрульной машины.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».