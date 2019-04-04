Залег на дно. Городищенский алиментщик пытался спрятался в подполе

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04 апреля 2019, 17:37Общество
28-летний житель Городищенского района Пензенской области не платил маленькому сыну алименты.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина скрывался от приставов в подполе полуразрушенного дома, но его все равно нашли. Сельчанина доставили в отдел.
В ведомстве отметили, что сумма долга его малышу, на момент изъятия его из укромного места, составляла более 188 тысяч рублей.
Оказалось, что на мужчину уже был составлен административный протокол на неуплату алиментов. Ему назначали 60 часов обязательных работ, но должник их избежал. Теперь ему предстоит отправиться за решетку на 10 суток, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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