«Заколдовали». В Пензе разрушается лестница, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю

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15 августа 2019, 16:07Общество
Житель Пензы рассказал в Сети о том, что лестница, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю, разрушается.
Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись. В ролике пензенец шел по лестнице и снимал то, как она выглядит.
«Кто-то наложил проклятье на все лестницы Пензы и тротуары, поэтому все так разрушается. Нужно срочно их расколдовать, может, тогда все это приведут в нормальное состояние», - пошутил автор поста.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации с разрушенной лестницей.
Напомним, в 2016 году в Пензе планировали разработать проект благоустройства территории у памятника Первопоселенцу, в него должна была войти и лестница, ведущая к монастырю, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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