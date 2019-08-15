«Заколдовали». В Пензе разрушается лестница, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю

Житель Пензы рассказал в Сети о том, что лестница, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю, разрушается.

Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись. В ролике пензенец шел по лестнице и снимал то, как она выглядит.

«Кто-то наложил проклятье на все лестницы Пензы и тротуары, поэтому все так разрушается. Нужно срочно их расколдовать, может, тогда все это приведут в нормальное состояние», - пошутил автор поста.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации с разрушенной лестницей.

Напомним, в 2016 году в Пензе планировали разработать проект благоустройства территории у памятника Первопоселенцу, в него должна была войти и лестница, ведущая к монастырю, пишет ИА «Пенза-Пресс».