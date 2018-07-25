Заключены договора пользования рыбоводными участками в Пензенской области

Начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма в АПК регионального минсельхоза Вячеслав Шиняев принял участие в аукционе на право заключения договора пользования рыбоводным участком на территории Пензенской области.

Аукцион прошел в Самаре в Средневолжском территориальном управлении.

«По итогам проведенных торгов определились пользователи на акваторию водохранилища на реке Арчада в Каменском районе, водохранилища «Суляевское» в Камешкирском районе и водохранилища «Суркинское» в Наровчатском районе Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Договор будет действовать в течение 25 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».