Пензенский заключенный склонял сокамерников вступить в ИГИЛ

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02 ноября 2017, 19:12Криминал
Пошел на преступление, отбывая наказание в исправительном учреждении строгого режима. Заключенный пензенской колонии №4 склонял других вступить в ИГИЛ - запрещенную в России террористическую организацию.
Под воздействием идей, распространяемых членами международного экстремистского подполья, обвиняемый активно пропагандировал их среди молодых заключенных. Своих последователей он призывал вступить в ряды запрещенной организации.
Злоумышленнику даже удалось уговорить двоих заключенных выехать за рубеж. Правда, один из них, впоследствии осознал противоправность своих действий.
В результате совместной работы региональных Управлений ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний деятельность преступника была пресечена. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
«ИГИЛ - это заблуждение, болезнь XXI века. Не поддавайтесь, не слушайтесь того, кто вас позовет к ним», - сказал подозреваемый.
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