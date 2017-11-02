02 ноября 2017, 19:12Криминал Пензенский заключенный склонял сокамерников вступить в ИГИЛ Пошел на преступление, отбывая наказание в исправительном учреждении строгого режима. Заключенный пензенской колонии №4 склонял других вступить в ИГИЛ - запрещенную в России террористическую организацию.

Под воздействием идей, распространяемых членами международного экстремистского подполья, обвиняемый активно пропагандировал их среди молодых заключенных. Своих последователей он призывал вступить в ряды запрещенной организации.

Злоумышленнику даже удалось уговорить двоих заключенных выехать за рубеж. Правда, один из них, впоследствии осознал противоправность своих действий.

В результате совместной работы региональных Управлений ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний деятельность преступника была пресечена. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

«ИГИЛ - это заблуждение, болезнь XXI века. Не поддавайтесь, не слушайтесь того, кто вас позовет к ним», - сказал подозреваемый.

Криминал

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