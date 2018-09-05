Загулявшая пензячка лишилась денег в ночном клубе

Жительница Пензы обратилась в полицию, заявив, что из ее сумочки пропали деньги. По ее словам, это произошло в ночном клубе, где она оставила свои вещи без присмотра.

32-летняя женщина отметила, что у нее пропало 10 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что к совершению преступления моет быть причастна 31-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнице может грозить до 5 лет лишения свободы.

В связи со случившимся полиция просит внимательно относиться к своим вещам, не оставлять их без присмотра, пишет ИА «Пенза-Пресс».