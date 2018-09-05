Загулявшая пензячка лишилась денег в ночном клубе

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05 сентября 2018, 17:08Криминал
Жительница Пензы обратилась в полицию, заявив, что из ее сумочки пропали деньги. По ее словам, это произошло в ночном клубе, где она оставила свои вещи без присмотра.
32-летняя женщина отметила, что у нее пропало 10 тысяч рублей.
Полиция выяснила, что к совершению преступления моет быть причастна 31-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнице может грозить до 5 лет лишения свободы.
В связи со случившимся полиция просит внимательно относиться к своим вещам, не оставлять их без присмотра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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