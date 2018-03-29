Задолженность «Пензалифта» по налогам уменьшилась до 16 млн руб

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29 марта 2018, 16:36Общество
Директор СМУП «Пензалифт» Марина Литвинова отчиталась о проделанной за полгода работе предприятия мэру Пензы Виктору Кувайцеву.
«Для выхода из кризисной ситуации приняты меры по погашению основной части задолженности по налогам и сборам, на сегодняшний день ее сумма составляет 16 млн рублей», – рассказала Марина Литвинова.
Таких результатов новому директору предприятия удалось добиться благодаря оптимизации деятельности организации. Вместе с тем, заработанную плату сотрудники СМУП «Пензалифт» получают своевременно, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Продолжайте работу в этом направлении, чтобы в перспективе полностью погасить задолженность, обеспечить стабильное функционирование предприятия и его конкурентоспособность на рынке услуг», – нацелил руководителя «Пензалифт» Виктор Кувайцев.
Напомним, что в конце октября 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление в суд о признании СМУП «Пензалифт» банкротом. По данным, уточненным налоговой службой, задолженность по основному долгу составляла более 70 млн руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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