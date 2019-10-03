Зачеренец погиб из-за неправильного диагноза

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03 октября 2019, 17:58Происшествия
38-летнего врача из города Заречного Пензенской области осудили за причинение смерти пациенту.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 8 ноября 2016 года в зареченскую больницу поступил пациент, врач поставил ему неверный диагноз и назначил операцию.
«Проведенная им операция повлекла негативные последствия для здоровья пациента. Существенно отсроченная повторная операция, проведенная другим врачом, состояние больного не улучшила, и 20 ноября того же года он скончался», - добавили в пресс-службе.
В результате мужчине назначили полтора года ограничения свободы, но он не согласился с приговором, сославшись на недоказанность его вины, и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования его освободили от наказания, пишет ИП «Пенза-Пресс».
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