Зачеренец погиб из-за неправильного диагноза

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 8 ноября 2016 года в зареченскую больницу поступил пациент, врач поставил ему неверный диагноз и назначил операцию.

«Проведенная им операция повлекла негативные последствия для здоровья пациента. Существенно отсроченная повторная операция, проведенная другим врачом, состояние больного не улучшила, и 20 ноября того же года он скончался», - добавили в пресс-службе.

В результате мужчине назначили полтора года ограничения свободы, но он не согласился с приговором, сославшись на недоказанность его вины, и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Однако в связи с истечением сроков давности уголовного преследования его освободили от наказания, пишет ИП «Пенза-Пресс».