05 июня 2017, 16:27Происшествия За выходные в Пензенской области пострадали в ДТП три ребенка В Пензенской области в выходные произошли дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. В результате наездов на пешеходов пострадали три ребенка.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей в период летних каникул быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, приближаясь к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. При движении по жилым зонам и дворовым территориям необходимо проявлять дополнительную осторожность, поскольку в любой момент на дороге могут оказаться дети.

В свою очередь, родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра и ежедневно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части.

Происшествия

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