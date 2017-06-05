За выходные в Пензенской области пострадали в ДТП три ребенка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июня 2017, 16:27Происшествия
В Пензенской области в выходные произошли дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. В результате наездов на пешеходов пострадали три ребенка.
В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей в период летних каникул быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, приближаясь к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. При движении по жилым зонам и дворовым территориям необходимо проявлять дополнительную осторожность, поскольку в любой момент на дороге могут оказаться дети.
В свою очередь, родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра и ежедневно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части.
05 июня 2017, 19:36В Пензенском ЦНТИ открылась летняя выставка-продажа домашнего текстиля из Иваново...
05 июня 2017, 19:34В селе Даньшино с размахом отметили двойной праздник
05 июня 2017, 19:27В Пензе открылась фотовыставка «В глубине разноцветных морей»
05 июня 2017, 19:13На набережной в Пензе приступили ко второй части реконструкции
05 июня 2017, 19:03Тренер пензенского «Зенита» покинул пост
05 июня 2017, 17:54В Пензе перевернулась легковушка
05 июня 2017, 17:42В Пензе прошел рейд по выявлению таксистов-нелегалов
05 июня 2017, 17:33В Пензу приехали представители архивных служб ПФО