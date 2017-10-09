09 октября 2017, 19:36Общество За время симпозиума никольский музей пополнился почти 30 экспонатами В Никольске Пензенской области завершился седьмой международный симпозиум по художественному стеклу. В 2017-м он был посвящен Году экологии. Уникальный творческий форум собрал около 30 художников и мастеров-стеклодувов из России и стран зарубежья. За время их работы Никольский музей стекла и хрусталя пополнился почти 30 экспонатами, а на городской площади появился новый арт-объект.

Дождливая погода — не помеха настоящему искусству. Хрустальное сердце России, город Никольск вновь принимает гостей со всего света. Мастера стекольных дел из Беларуси, Латвии, Люксембурга, Японии и российских регионов в течение недели создавали уникальные арт-объекты.

«Я сейчас краем глаза посмотрел экспозицию, которую участники симпозиума оставят в музее стекла и хрусталя, филиале пензенской картинной галереи. Там - десятки замечательных талантливых работ. И этот симпозиум войдет в историю как отправная точка международного симпозиума», - рассказал директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Никольские художники Таисия и Антон Фокины создали одну из самых необычных работ симпозиума — скульптуру из зеленого стекла с разноцветными шарами. Двухметровые деревья из сотен слоев листового стекла выросли в рекордные сроки. Художники трудились днем и ночью, в дождь и холод, чтобы успеть к закрытию симпозиума.

«Когда ты понимаешь, что работа похожа на то, что было нарисовано на эскизе в первоначальном варианте, то это радует», - пояснил участник VII Международного симпозиума по художественному стеклу «Хрустальное сердце России» Антон Фокин.

«Очень здорово, мы довольны проделанной работой, не верится, что мы это сделали, уложились в такие короткие сроки», - поделилась Таисия Фокина.

Название арт-объекту выбирали местные жители с помощью конкурса. Школьник Максим Косолапкин предложил лучшее название — «Лесная сказка». Губернатор Иван Белозерцев лично вручил победителю подарок. Скульптура заняла свое место возле здания администрации Никольского района. Местные жители остались довольны необычным подарком.

На торжественной церемонии закрытия симпозиума Иван Белозерцев поздравил участников фестиваля и пригласил их в Никольск в 2017 году.

«Очень важно, что мастера приезжают на Никольскую землю, общаются между собой, благодаря этому рождаются идеи, мысли, это очень здорово», - сказал губернатор Пензенской области.

28 произведений стеклянного искусства пополнили коллекцию Никольского музея. В том числе - и работы молодых артистов. В 2017 году в симпозиуме впервые приняли участие студенты художественных вузов страны. По словам гостей фестиваля, это очень полезный опыт.

«На мой взгляд, многие художники работают в традиционных стилях. Однако на этом симпозиуме я встретил новых, молодых художников. Студентов, которые хотят перенять опыт. Здорово, что следующие поколения принимают участие в симпозиуме», - отметил участник VII Международного симпозиума по художественному стеклу «Хрустальное сердце России» Такеши Иго.

Губернатор Пензенской области отметил, что необходимо сделать все, чтобы привлечь в легендарный Никольский музей как можно больше людей. Иван Белозерцев пообещал найти средства на оснащение экспозиционных залов современной подсветкой, чтобы каждый стеклянный экспонат засиял всеми гранями.

Общество

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