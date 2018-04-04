За увлечение оружием сурский адвокат должен заплатить штраф

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04 апреля 2018, 17:37Общество
В Городищенском районе Пензенской области осудили адвоката, который изготавливал, а также приобретал и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.
Суд установил, что мужчина, зарегистрированный в московской коллегии адвокатов и проживающий в городе Сурске, нашел неподалеку от села Трескино исправный охотничий карабин и боеприпасы, которые решил взять себе.
Кроме того, у адвоката имелись и два газовых пистолета, которые он переделал в огнестрельное оружие. Через интернет он купил к ним патроны, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В процессе судебного разбирательства мужчина ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Суд его полностью удовлетворил и обязал заплатить 150 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.
Все оружие сотрудники правоохранительных органов изъяли в принудительном порядке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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