За три дня в Пензенской области произошло 29 пожаров

В пензенском управлении МЧС предупреждают жителей области о необходимости осторожного обращения с огнем.

По данным пресс-службы ведомства, с 28 по 30 июля в регионе произошло 29 пожаров, в том числе – сгорели три бани, шесть надворных построек, зафиксировано 13 случаев горения мусора.

Основные причины возгорания - нарушение правил эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Пензенцам советуют проверять исправность устройств перед использованием, не допускать перегрузку электросетей, проверять в жилищах проводку, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

По всем вопросам о требованиях пожарной безопасности можно обратиться в управление надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по адресу: Пенза, ул. Большая Радищевская,12, или по телефону 68-17-77. Телефон доверия: 68-11-12, пишет ИА «Пенза-Пресс».