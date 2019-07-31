За три дня в Пензенской области произошло 29 пожаров

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31 июля 2019, 14:06Общество
В пензенском управлении МЧС предупреждают жителей области о необходимости осторожного обращения с огнем.
По данным пресс-службы ведомства, с 28 по 30 июля в регионе произошло 29 пожаров, в том числе – сгорели три бани, шесть надворных построек, зафиксировано 13 случаев горения мусора.
Основные причины возгорания - нарушение правил эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Пензенцам советуют проверять исправность устройств перед использованием, не допускать перегрузку электросетей, проверять в жилищах проводку, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы.
По всем вопросам о требованиях пожарной безопасности можно обратиться в управление надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по адресу: Пенза, ул. Большая Радищевская,12, или по телефону 68-17-77. Телефон доверия: 68-11-12, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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