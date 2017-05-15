За сутки в Пензенской области случилось 7 пожаров

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15 мая 2017, 14:08Происшествия
Обстановка с пожарами в Пензе и области остается сложной. Только за воскресенье, 14 мая, в регионе было зафиксировано 11 загораний сухой травы и мусора, а также семь пожаров.
Свидетелем одного из возгораний стал телезритель телеканала «Экспресс», он прислал в редакцию видео. На кадрах видно, что открытым огнем горит дачный домик в садоводческом товариществе в районе трассы М5 «Урал», близ улицы Ульяновской.
В областном управлении МЧС рассказали, что в результате пожара сгорело несколько бесхозных строений.
«Подразделения выезжали, оперативно потушили данное загорание, пострадавших нет. Хотелось бы напомнить жителям города и области, что у нас в 24 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, разжигание открытого огня категорически запрещено», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
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