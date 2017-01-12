12 января 2017, 17:01Общество За сутки 201 пензенец сел за руль неисправных авто В Пензенской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

Акция направлена на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением машинами с техническими неисправностями, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По результатам профилактического мероприятия составили 201 административный материал, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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