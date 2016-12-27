За строительством Спасского собора в Пензе следит патриарх

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27 декабря 2016, 18:56Общество
В Пензе продолжается строительство Спасского кафедрального сбора. Сейчас больше половины работ уже выполнено, однако предстоит сделать еще немало.
За строительством Спасского кафедрального собора в Пензе следит сам патриарх. По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, его святейшество никогда не был в Пензе, и освящение главного храма области стало бы хорошим поводом для визита церковного иерарха.
Строительство храма не останавливается ни на день, зимой работы идут внутри. Строители закрыли тепловой контур и приступили к установке элементов отопительной системы. Эти работы планируют завершить в ближайшее время.
«Планируем смонтировать полностью внутреннее отопление и запустить тепло в собор, если у нас будет тепло, то в зимнее время мы можем проводить отделочные работы», - рассказал главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.
В 2017 году строители планируют придать внешнему виду собора законченность. Должна завершиться отделка фасада и колокольни. Иконостас собора изготавливают в одной из иконописных мастерских Палеха в Ивановской области.
На возведение храма в Пензе потрачено более полумиллиарда рублей. Это - примерно 60% от необходимой суммы. Сбор пожертвований на строительство Спасского кафедрального собора продолжается. Внести свою лепту может любой желающий.
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