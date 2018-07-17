За срыв сроков ремонта пензенских школ будут снимать с должностей

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17 июля 2018, 13:33Образование
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил об ужесточении ответственности за нарушение сроков ремонта школ.
В этом году, как и в прошлом, образовалась экономия при проведении торгов на ремонт образовательных учреждений. И вместо 30 школ планируется отремонтировать 40 благодаря освободившимся 29,8 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.
Однако Иван Белозерцев напомнил, что в прошлом году ремонт за счет экономии затянулся до ноября и проходил параллельно с учебой. Он призвал сделать все, чтобы не допустить повторения ситуации.
«Это недопустимо, все работы должны быть завершены до 1 сентября. За нарушение сроков буду освобождать ответственных от должностей. Не успеваете – возвращайте деньги в бюджет», - подчеркнул губернатор.
Иван Белозерцев поручил министру образования региона и его заместителям провести выезды по всем объектам ремонта, взять вопрос на контроль.
На сегодняшний день ремонтные работы идут в 26 школах, три объекта сданы, на проведение ремонта одной школы в Сердобском районе объявлен повторный аукцион, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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