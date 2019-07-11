За рулем – подросток. В ГИБДД прокомментировали аварию в Богословке

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11 июля 2019, 11:02Происшествия
В Пензенском районе в селе Богословка в ночь на 11 июля произошла авария с участием двух отечественных легковушек. В пресс-службе регионального УГИБДД рассказали подробности.
По предварительным данным, в 21.10 столкнулись ВАЗ-21110, за рулем которого находился 44-летний мужчина, и ВАЗ-21063, которым управлял подросток.
В результате аварии пострадали водитель первой легковушки и несовершеннолетний пассажир ВАЗ-21063. Медики оказали им помощь на месте и отпустили, добавили в пресс-службе.
По факту случившегося проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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