За пьяное ДТП кузнечанин заплатит тремя годами лишения свободы

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27 сентября 2018, 15:06Происшествия
Жителя Кузнецкого района Пензенской области осудили ДТП, которое он совершил в пьяном состоянии.
Как сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда, в мае не трезвый мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» нарушил Правила дорожного движения и врезался в Renault Logan. В результате аварии четырех пассажиров иномарки, в том числе двух маленьких детей, с травмами доставили в больницу.
Мужчина признал свою вину. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав на два года. Кроме того, пензенец выплатил потерпевшим 1 млн 400 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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