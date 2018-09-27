За пьяное ДТП кузнечанин заплатит тремя годами лишения свободы

Как сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда, в мае не трезвый мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ» нарушил Правила дорожного движения и врезался в Renault Logan. В результате аварии четырех пассажиров иномарки, в том числе двух маленьких детей, с травмами доставили в больницу.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав на два года. Кроме того, пензенец выплатил потерпевшим 1 млн 400 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».