За полгода в Пензенской области в огне погибло 57 человек

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03 июля 2019, 16:38Общество
Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области озвучила статистику пожаров по итогам первого полугодия 2019 года.
Так, за данный период в регионе произошло 2380 пожаров, в которых погибло 57 человек, пострадали 35. Из огня спасли 136 человек и материальных ценностей на сумму более 142 млн рублей.
Большое внимание уделяется профилактике пожаров. Регулярно инспекторы выходят в рейды, проводят беседы с населением о правилах безопасности, раздают памятки.
«Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. По всем интересующим вопросам вы всегда можете обратиться по телефону 68-17-77», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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