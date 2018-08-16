За полгода в контакт-центр ОМС обратились свыше 26 тысяч пензенцев

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16 августа 2018, 14:21Общество
С начала 2018 года в контакт-центр системы обязательного медицинского страхования поступило свыше 26 тысяч обращений. Теперь у пензенцев есть возможность получать консультации, не выходя из поликлиники. В регионе завершен проект по размещению в государственных медучреждениях телефонов «прямой связи». Всего установлено 64 аппарата.
«Люди начинают понимать, что обратившись к страховому представителю, они могут получить реальную консультацию и поддержку. В 2017-м количество практических обращений было 57%, в первом полугодии 2018-го - 75%», - прокомментировала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.
Телефонные аппараты - безнаборные. Пациенту достаточно снять трубку и дождаться ответа страхового представителя. Пензенский регион стал первым в Приволжском федеральном округе, где реализовали проект «прямой связи». Он призван упростить схему обращений в единый контакт-центр Фонда обязательного медицинского страхования.
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