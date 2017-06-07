За поджог мальчика в Каменке никто не понесет уголовную ответственность

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07 июня 2017, 17:41Криминал
Получил сильнейшие термические ожоги тела и через несколько дней скончался в больнице. Трагическая история десятилетнего мальчика из Каменки год назад взбудоражила всю Пензенскую область. Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области поставило точку в громком уголовном деле, расследование которого продолжалось несколько месяцев.
С самого начала родные погибшего не верили в то, что это была роковая случайность. Виновного в смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела, следователи устанавливали долгие месяцы. По версии следствия, в июне 2016 года на пострадавшего упал мопед с открытой крышкой бензобака. Когда топливо вылилось на землю и попало на одежду ребенка, лежащего на земле, к нему подбежал десятилетний хозяин мопеда и поджег лужу бензина.
В обстоятельствах гибели юного жителя Каменки разбирался лично руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Мама погибшего школьника добивалась, чтобы были названы фамилии виновных в смерти ее сына.
«Версии следствием отрабатываются различные, начиная от криминальной, так же и трагический случай. По делу проведено более 32 экспертных заключений. Еженедельно проводятся встречи с потерпевшей, выясняются ходатайства, о которых она заявляет. Они удовлетворяются в полном объеме», - рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области Андрей Чапанов.
Заключения многочисленных судебных экспертиз получены, в рамках расследования уголовного дела проведено более 170 следственных действий, допрошено более 120 свидетелей.
Следствием установлены признаки преступления, предусмотренные частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное преследование в отношении подростка в силу недостижения им 14-летнего возраста прекращено. Мальчик на основании материалов уголовного дела помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних сроком на 30 суток для проведения с ним профилактической работы.
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