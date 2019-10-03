За пензенскими перевозчиками необходим особый контроль - чиновники

С 3 октября, как и планировалось, повысили стоимость проезда еще на шести маршрутах общественного транспорта. Напомним, в Пензе начали повышать цены на проезд в начале июля. Новые расценки теперь будут действовать практически на всех городских направлениях.

Стоимость проезда увеличилась до 27 рублей в автобусах малой вместимости №4, 5, 18, 33, 34 и 89. Чиновники отмечают, если повышения избежать было нельзя, так как транспортные компании вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки, то за их качеством необходим особый контроль.

Только с начала 2019 года по вине водителей общественного транспорта произошло 40 ДТП, 50 горожан пострадали, 600 водителей привлечено к ответственности за перевозку пассажиров сверх установленного количества, задержаны 22 человека не имеющие прав и семь, которые их вовсе лишены. В ходе проверок инспекторы зафиксировали около 4000 нарушений.

«935 нарушений связаны с управлением транспортным средством с техническими неисправностями, 228 - из-за отсутствия тахографа, также выявлено 13 незаконных перевозок пассажиров и нарушения труда и отдыха водителей», - рассказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Напомним, 10 октября региональное УФАС озвучит предварительные итоги проверки, которая должна определить, насколько обоснованны новые тарифы. Компании-перевозчики были заподозрены в картельном сговоре летом 2019 года.