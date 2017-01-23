23 января 2017, 14:01Здоровье За неделю ОРВИ заболели более 3 тыс. пензенцев В Пензенской области в течение третьей недели 2017 года выявлено 3202 случая ОРВИ.

«Фактический уровень заболеваемости в течение третьей недели по суммарной заболеваемости - ниже контрольного уровня на 22,8%, однако превышен в возрастной группе взрослого населения (15 лет и старше) на 22,6%. В остальных возрастных группах населения заболеваемость респираторными инфекциями - ниже контрольного уровня на 2,6 (0-2 года) - 49,0% (7-14 лет)», - пояснили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По-прежнему уровень заболеваемости высок в Лопатинском, Камешкирском, Нижнеломовском, Кузнецком, Никольском, Сосновоборском, Неверкинском, Мокшанском, Пачелмоском, Сердобском районах и городе Кузнецке.

В Пензе за этот же период зафиксировано 1312 случая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«По состоянию на 20.01.2017.: на карантин закрыто 21 класс в 14 школах г. Пензы, 4 класса в двух школах (Лопатинский, Белинский районы), три группы в двух детских образовательных учреждениях (Пензенский, Лопатинский районы)», - добавили в ведомстве.

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